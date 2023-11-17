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لبنان

كركي : لإنجاز معاملات المضمونين الصحية بالسرعة القصوى

Lebanon 24
17-11-2023 | 06:40
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أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان انه "منذ أيام، أعلن المديرالعام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي عن خطة الطوارئ الاستباقية التي أطلقها لمواجهة التطورات الأمنية المحتملة والتي تهدف الى حماية المضمونين على الصعد كافة".

 

أصدر المدير العام  تعميما حمل الرقم 1998 بتاريخ 17/11/2023 طلب بموجبه الى رؤساء المكاتب الاقليمية والمحلية العمل بالسرعة القصوى على إنجاز معاملات الضمان الصحي العائدة للمضمونين.

 

وفي سياق متصل، أعطى الدكتور كركي توجيهاته الى مديرية المرض والأمومة كي تقوم بما يلزم من أجل ترتيب عقود مصالحة مع المستشفيات لدفع قيمة المعاملات المتراكمة لغاية 31/12/2022 وذلك كي تكون المؤسسات الاستشفائية بكامل الجهوزية لاستقبال المرضى المضمونين في ظل هذه الظروف الضاغطة". 

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