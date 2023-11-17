رئيس اتحاد المودعين: لتعديل التعميم 158 ورفع المبلغ من 400 الى 1000دولار اميركي

وجه رئيس اتحاد المودعين المحامي حنا البيطار كتابا إلى حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور طالبه فيه بتعديل التعميم رقم /158/ ورفع المبلغ من /400/ دولار اميركي الى /1000/ دولار اميركي على الاقل .

وجاء في الكتاب: "لقد نصّ التعميم /158/ الذي اصدره الحاكم السابق للبنك المركزي على دفع مبلغ /800/ ثمانمئة دولار اميركي شهريا ً للمودع المشترك بهذا التعميم على اساس /400/ اربعماية دولار نقدا ً بالعملة الدولارية الاميركية واربعماية دولار نقدا ً بالليرة اللبنانية بـ "هيركات" وصلت نسبته الى /80/ ثمانية بالمئة .

وبما انكم ألغيتم، مؤخّرا ً، قيمة الـ/ 400/ اربعماية دولار "المهرتكة " بالليرة اللبنانية وحدّدتم المبلغ الشهري للمودع بـ /400/ اربعماية دولار اميركي نقدا ً وبالعملة الدولارية .

وبما ان مبلغ الاربعماية دولار اميركي بات لا يكفي مطلقا ً لعيش المودع بالحدّ الادني من الكفاية والكرامة بعد ان تَدَولرَت اسعار جميع السلع ومواد العيش الاساسية . فإن الـ /400/ دولار باتت لا تسدّ اثمان الدواء والمحروقات .

وطلب البيطار رفع المبلغ الشهري من /400/ اربعماية دولار اميركي الى /1000/ دولار اميركي نقدا ً وبالعملة الدولارية .