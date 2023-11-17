وقفة تضامنية مع غزة في نقابة أطباء لبنان بمشاركة البزري وعناية عز الدين

نفذت نقابة اطباء لبنان في بيروت وقفة تضامنية مع الاطباء والمؤسسات الاستشفائية والمستشفيات في قطاع غزة ، باللباس الابيض الموحد بمشاركة نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش والنائبة عناية عز الدين والنائب عبد الرحمن البزري ممثلا لجنة الصحة النيابية وحشد من الاطباء.

وقال بخاش" نلتقي اليوم للاعراب عن استنكارنا لما تتعرض له المؤسسات الاستشفائية والمستشفيات والجهاز الطبي والطاقم التمريضي في غزة وللاعراب ايضا عن استنكارنا للتعرض لسيارات اسعاف ومستشفى ميس الجبل في جنوب لبنان وللوقوف الى جانب اهلنا في الجنوب وفي فلسطين المحتلة اولا وللاعلان عن جهوزيتنا كنقابة اطباء لبنان بعد الانتهاء من خطة الطوارىء الطبية ووضعها قيد التنفيذ".

وأعلن: فتح باب التسجيل للاطباء الراغبين في تقديم خدماتهم الطبية وعن نية الاطباء والجراحين اللبنانيين لاستقبال الحالات الدقيقة من المصابين عندما تصبح الظروف مواتية.

وطمأن النقيب بخاش الى "سلامة الجسم الطبي وجهوزيته وتماسكه في مواجهة الازمات المصيرية".

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وتحدث النائب الدكتور نزيه البزري فنوه بمبادرة النقابة. ودعا الى "توحيد الصفوف في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ لبنان". وشدد على جهوزية الجسم الطبي في لبنان".