Advertisement

لبنان

وقفة تضامنية مع غزة في نقابة أطباء لبنان بمشاركة البزري وعناية عز الدين

Lebanon 24
17-11-2023 | 07:27
A-
A+
Doc-P-1131470-638358281287510585.png
Doc-P-1131470-638358281287510585.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نفذت نقابة اطباء لبنان في بيروت وقفة تضامنية مع الاطباء والمؤسسات الاستشفائية والمستشفيات في قطاع غزة ، باللباس الابيض الموحد بمشاركة نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش والنائبة عناية عز الدين والنائب عبد الرحمن البزري ممثلا لجنة الصحة النيابية وحشد من الاطباء. 

 

وقال بخاش" نلتقي اليوم للاعراب عن استنكارنا لما تتعرض له المؤسسات الاستشفائية والمستشفيات والجهاز الطبي والطاقم التمريضي في غزة وللاعراب ايضا عن استنكارنا للتعرض لسيارات اسعاف ومستشفى ميس الجبل في جنوب لبنان  وللوقوف الى جانب اهلنا في الجنوب وفي فلسطين المحتلة اولا وللاعلان عن جهوزيتنا كنقابة اطباء لبنان بعد الانتهاء من خطة الطوارىء الطبية ووضعها قيد التنفيذ".

 

وأعلن: فتح باب التسجيل للاطباء الراغبين في تقديم خدماتهم الطبية وعن نية الاطباء والجراحين اللبنانيين لاستقبال الحالات الدقيقة من المصابين عندما تصبح الظروف مواتية. 

 

وطمأن النقيب بخاش الى "سلامة الجسم الطبي وجهوزيته وتماسكه في مواجهة الازمات المصيرية".

 
Advertisement

  وتحدث النائب الدكتور نزيه البزري فنوه بمبادرة النقابة. ودعا الى "توحيد الصفوف في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ لبنان". وشدد على جهوزية الجسم الطبي في لبنان".

 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:24 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-11-17
11:23 | 2023-11-17
11:16 | 2023-11-17
10:56 | 2023-11-17
10:54 | 2023-11-17
10:40 | 2023-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24