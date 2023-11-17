بيان مهمّ جدّاً لمصرف لبنان لهذه الفئة من المودعين... هذا ما أعلنه

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كذلك، صدر تعميم وسيط لمصرف لبنان حول إجراءات إستثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية. وجاء فيه:

أصدر مصرف لبنان بياناً، يسمح بموجبه للحسابات التي جرى إقفالها أو نقلها من مصرف إلى آخر بعد 31-10-2019، والتي لم تكن تستفيد من التعميم رقم 158، والمتعلق بالاجراءات الاستثنائية المتعلقة بالسحب النقدي من الحسابات المصرفية بالعمالت الاجنبية، من الاستفادة من التعميم رقم 158.