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لبنان

بيان مهمّ جدّاً لمصرف لبنان لهذه الفئة من المودعين... هذا ما أعلنه

Lebanon 24
17-11-2023 | 07:24
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أصدر مصرف لبنان بياناً، يسمح بموجبه للحسابات التي جرى إقفالها أو نقلها من مصرف إلى آخر بعد 31-10-2019، والتي لم تكن تستفيد من التعميم رقم 158، والمتعلق بالاجراءات الاستثنائية المتعلقة بالسحب النقدي من الحسابات المصرفية بالعمالت الاجنبية، من الاستفادة  من التعميم رقم 158.
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كذلك، صدر تعميم وسيط لمصرف لبنان حول إجراءات إستثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية. وجاء فيه:
 
 
 
 
 
 

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