أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ مقاتليه استهدفوا بعد ظهر اليوم تجمعاً لجنود إسرائيليين في موقع الضهيرة، بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه "إصابات مباشرة". ‏

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