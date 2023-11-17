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لبنان

عمليّة جديدة لـ"الحزب" ضدّ إسرائيل: الإصابات مباشرة

Lebanon 24
17-11-2023 | 07:48
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ مقاتليه استهدفوا بعد ظهر اليوم تجمعاً لجنود إسرائيليين في موقع الضهيرة، بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه "إصابات مباشرة". ‏ 
 
 
 
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