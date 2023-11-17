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لبنان

تعميم صورة مفقود منذ أكثر من أسبوع... هل تعرفون عنه شيئاً؟

Lebanon 24
17-11-2023 | 08:04
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صـدر عـــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة مـــا يلــــــــي:

تُعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقود:
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-  إحسان محمد جفال (مواليد عام 1968، لبناني)

الذي غادر منزله الكائن في بلدة جبال البطم– محلة الحسينية، بتاريخ 09-11-2023، ولم يَعُد لغاية تاريخه. علمًا أنه يعاني من اضطرابات نفسية.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بمفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 754308-07 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 
 
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