تعميم صورة مفقود منذ أكثر من أسبوع... هل تعرفون عنه شيئاً؟

Advertisement

صـدر عـــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة مـــا يلــــــــي:تُعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقود:- إحسان محمد جفال (مواليد عام 1968، لبناني)الذي غادر منزله الكائن في بلدة جبال البطم– محلة الحسينية، بتاريخ 09-11-2023، ولم يَعُد لغاية تاريخه. علمًا أنه يعاني من اضطرابات نفسية.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بمفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 754308-07 للإدلاء بما لديهم من معلومات.