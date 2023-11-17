غسان سكاف: لبنان أصبح بمنأى عن الدخول في أي حرب

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، النائب غسان سكاف الذي قال بعد الزيارة: "في هذا الظرف الخطير الذي يمرّ فيه البلد أتينا إلى هذه الدار حتى نستنير برأي وحكمة مطران بيروت وحكمته".

ولفت الى ان "المناوشات المستمرة على الحدود الجنوبية لا تشجّع أو تجزم بطريقة قوية أن لبنان أصبح بمنأى عن الدخول في أي حرب أو في أي حسابات خاطئة في لحظة غير مسبوقة. وهذا يحتّم أن نحطاط جميعاً لكل الاحتمالات التصعيدية المفاجئة ونذهب إلى وحدة الصف الوطني، وسنكون بحاجة في المستقبل إلى صدمة ديبلوماسية تعيد ترتيب الوضعية الأمنية في الجنوب بعد انتهاء حرب غزة".

وعن الوضع الداخلي قال: "المنطق يقول أن الضرورات تبيح المحظورات، بمعنى أن المصلحة الوطنية العليا تحتّم علينا أو تستدعي تخطّي الشكليات. فلا يمكن أن يكون هناك فراغ مرتقب في مؤسسات الدولة خصوصا في المؤسسات الأمنية والعسكرية ولا نتحرك بحجة أن النص يتعارض مع الحاجة".

(الوكالة الوطنية)