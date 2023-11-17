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لبنان

قرارٌ مهمّ يتعلّق بتبليغ السياسيين في قضيّة إنفجار مرفأ بيروت (صور)

Lebanon 24
17-11-2023 | 08:31
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أفادت الـ"ال بي سي"، أنّه بناء على تقرير القاضي كارل عيراني، أبطل مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي فادي الياس قرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي بالامتناع عن تبليغ السياسيين بجلسات الاستجواب في ملف انفجار المرفأ واصبحت بنتيجته الضابطة العدلية ملزمة بتبليغ الاستنابات الصادرة عن القاضي طارق البيطار.
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