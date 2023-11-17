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لبنان

مُطلق النار على الشاب سليمان سركيس سلّم نفسه

Lebanon 24
17-11-2023 | 09:06
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ م.ع من بلدة تلة العرب في أنفه، سلّم نفسه إلى مخابرات الجيش.
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ م.ع أطلق النار على الشاب سليمان سركيس قبل أيّام في شكا، وأصابه في رقبته، ولا يزال الأخير في المستشفى، وحالته حرجة.
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