مُطلق النار على الشاب سليمان سركيس سلّم نفسه

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ م.ع من بلدة تلة العرب في أنفه، سلّم نفسه إلى مخابرات الجيش.

وتجدر الإشارة إلى أنّ م.ع أطلق النار على الشاب سليمان سركيس قبل أيّام في شكا، وأصابه في رقبته، ولا يزال الأخير في المستشفى، وحالته حرجة.