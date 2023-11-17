بسلاح غير عاديّ... "الحزب" استهدف موقعاً إسرائيليّاً النيران اشتعلت فيه (صورة)

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه استهدف بعد ظهر اليوم "تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط موقع المطلة، بواسطة محلقتين انقضاضيتين هجوميتين، وأوقع فيه إصابات مؤكدة".

وقد اشتعلت النيران من الموقع الإسرائيليّ المستهدف، كما يظهر في الصورة أدناه.

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كما أعلن "الحزب" في بيان آخر، أنّه استهدف "مجموعة مؤللة من القوات الخاصة في الجيش الاسرائيليّ، متموضعة في حرج المنارة، بالأسلحة المناسبة وأوقع فيها إصابات مؤكدة". ‏

وفي موازاة ذلك، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن إصابة 3 إسرائيليين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان.