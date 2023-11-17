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لبنان

حجار اجتمع مع فريق عمله و محور البحث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية

Lebanon 24
17-11-2023 | 10:30
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إجتمع وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار وفريق عمله برئيسة التعاون في وفد الاتحاد الأوروبي في لبنان اليساندرا فيزير، رئيسة التعاون في السفارة الألمانية في لبنان أوتا سيمون ورئيس التعاون في السفارة الكندية في لبنان تامر مانسي.

 

وتمحور الإجتماع حول كيفية تطبيق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وربط البرامج الاجتماعية ببعضها البعض، وضرورة العمل على تأمين التمويل الكافي لها لضمان إستمراريتها، بالإضافة إلى البرامج المخصصة لمساعدة الأسر على الخروج من الفقر التي تنفذها وزارة الشؤون الإجتماعية.

 

وخلال الإجتماع، تم الإتفاق على  برنامج عمل سيتم الإعلان عن تفاصيله في المراحل المقبلة.

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