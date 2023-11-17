"الريجي": ضبط المزيد من المنتجات التبغية المهربة والمزورة

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اعلنت ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان، ان "دوريات جهاز مكافحة التهريب في إدارة "الريجي" نفذت مداهمات في مناطق الشياح والدورة وبرج حمود وسد البشرية والمطيلب ومزرعة يشوع والزلقا، ضبطت خلالها كميات من المصنوعات التبغية المهربة والمعسل المهرب والمزور بالإضافة إلى السيجار والسجائر الالكترونية vape. وسُطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.وتندرج هذه الضبطيات في إطار جهود "الريجي" المتواصلة لمكافحة التهريب".