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لبنان

"حزب الله" قصف موقع المنارة... كم بلغ عدد الجرحى الإسرائيليين؟

Lebanon 24
17-11-2023 | 10:34
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أعلن الإسعاف الإسرائيليّ، عن إصابة 4 جنود إسرائيليين، إصابة أحدهما خطيرة، جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع على موقع المنارة في الجليل الأعلى، من قبل "حزب الله".
 
 
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