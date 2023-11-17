"حزب الله" قصف موقع المنارة... كم بلغ عدد الجرحى الإسرائيليين؟

أعلن الإسعاف الإسرائيليّ، عن إصابة 4 جنود إسرائيليين، إصابة أحدهما خطيرة، جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع على موقع المنارة في الجليل الأعلى، من قبل "حزب الله".

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