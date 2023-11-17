إغتصاب فتاة قاصر... ومفاجأة مدوية عن هويّة الفاعل!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من مفرزة حلبا القضائية، أوقفت الفلسطينيّ خ.خ، في محلة العبدة - عكار وأحالته الى التحقيق.



والجدير بالذكر أنّ الموقوف مطلوب بجرم إغتصاب إبنته القاصر.

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