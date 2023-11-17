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لبنان

إغتصاب فتاة قاصر... ومفاجأة مدوية عن هويّة الفاعل!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-11-2023 | 10:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من مفرزة حلبا القضائية، أوقفت الفلسطينيّ خ.خ، في محلة العبدة - عكار وأحالته الى التحقيق.

والجدير بالذكر أنّ الموقوف مطلوب بجرم إغتصاب إبنته القاصر.
 
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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