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لبنان

الأبيض: نمدّ يدنا للجميع لتنفيذ خطة الحكومة للطوارئ

Lebanon 24
17-11-2023 | 11:23
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ترأس وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض اجتماعاً عقد في مستشفى طرابلس الحكومي لمدراء المستشفيات الحكومية في محافظتي الشمال وعكار.
 
وبعد كلمة ترحيبية من رئيس مجلس إدارة مستشفى طرابلس الدكتور فواز حلاب وفي ختام الاجتماع، قال الأبيض: "نحن هنا اليوم في الجزء الرابع من جولتنا بمحافظة الشمال لنرى جهوزية القطاع الصحي والاستشفائي، وكانت زيارة ممتازة لسعادة المحافظ وغرفة إدارة الكوارث وقد اطلعنا على الخطة بشكل تفصيلي. أيضا زرنا نقابة الأطباء في طرابلس والان إجتمعنا مع المستشفيات الحكومية في منطقة الشمال، في مستشفى طرابلس الحكومي الجامعي".
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أضاف: "ويهمني أن أؤكد ان وزارة الصحة تمد يدها لجميع الافرقاء لتنفيذ خطة الحكومة للطوارىء في ظل الاعتداء الاسرائيلي على جنوب لبنان وهو جزء من العدوان على غزة. وكما نرى فإن القطاع الصحي، كما عودنا في المناسبات السابقة يقوم بواجباته بالرغم من قلة الامكانيات الموجودة، ولا يتخذ اي ذرائع ويقف ويبادر، وعلى رأس القطاع المستشفيات الحكومية التي عودتنا، إبان كورونا وانفجار مرفأ بيروت وفي مناسبات عدة ان تكون جاهزة دوما".
 
وتابع: "انا سعيد جداً أنّ الحكومة اقرت الاعتماد وهو الف مليار لخطة وزارة الصحة لمعالجة جرحى العدوان خاصة إذا توسع. كذلك، انا سعيد لانه بالأمس اقرت خلال الجلسة الحكومية سلف المستشفيات الحكومية خاصة في المناطق الحمراء، حتى تتمكن من رفع جهوزيتها من مستلزمات وأدوية، وكذلك هناك مساهمات اقرت لهذه المستشفيات في مناطق أخرى ومنها الشمال، وتم رفع الجهوزية أيضا بالنسبة للنازحين واحتياجاتهم كما بالنسبة لغسيل الكلى او علاج السرطان وغير ذلك".
 
وختم: "نؤكد من وزارة الصحة اننا وبالرغم من الامكانيات الضئيلة، سوف نحاول أن نقوم بواجباتتا كاملة تجاه أهلنا، ونحن ندرك تماما المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وكما نرى في غزة هناك محاولة لشل هذا القطاع لذلك نحرص على الجهورية أمام أهلنا".
 
 
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