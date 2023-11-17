إنجازٌ جديد.. هذا ما حققته "الريجي" مؤخراً

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وأشارت إلى أنَّ "هذا الانجاز ما هو الا دليل على التزام الادارة بتأمين بيئة عمل صحية وسليمة للعمال واصرار فريق العمل بالتحسن المستمر وتحقيق افضل النتائج، خدمة للاقتصاد الوطني وتقديم افضل خدمة وأجود المنتجات للمواطن اللبناني".