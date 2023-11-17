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لبنان

إنجازٌ جديد.. هذا ما حققته "الريجي" مؤخراً

Lebanon 24
17-11-2023 | 11:36
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أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان، أنه "بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، حققت الريجي نجاحاً مبهراً للمرة الثامنة على التوالي خلال عملية التدقيق الخارجي (Surveillance1) الذي جرى مؤخراً على تطبيقها لنظامي إدارة الجودة ISO9001:2015 ونظام الصحة والسلامة المهنية ISO45001، بالتعاون مع شركة Bureau veritas".
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وأشارت إلى أنَّ "هذا الانجاز ما هو الا دليل على التزام الادارة بتأمين بيئة عمل صحية وسليمة للعمال واصرار فريق العمل بالتحسن المستمر وتحقيق افضل النتائج، خدمة للاقتصاد الوطني وتقديم افضل خدمة وأجود المنتجات للمواطن اللبناني".
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