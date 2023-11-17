Advertisement

لبنان

إنفجارات قوية تهزّ كفركلا.. ماذا يحدث هناك؟

Lebanon 24
17-11-2023 | 11:47
A-
A+
Doc-P-1131545-638358439121527550.jpg
Doc-P-1131545-638358439121527550.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت المعلومات بأنَّ قصفاً إسرائيلياً عنيفاً إستهدفَ بلدة كفركلا - جنوب لبنان، مساء اليوم الجمعة.

ولفتت المصادر الميدانية إلى أنّ أصوات انفجارات قوية سُمعت في المنطقة وقد ترددت أصداؤها في مختلف قرى الجنوب، موضحة أنّ القذائف الإسرائيلية طالت أحد المنازل في كفركلا، وقد تبيّن أنهُ خالٍ من السكان. 
Advertisement
 
كذلك، أفيد عن حصول قصفٍ إسرائيلي طال حديقة إيران في منطقة مارون الرأس. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:54 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:24 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:27 | 2023-11-17
16:54 | 2023-11-17
16:50 | 2023-11-17
16:31 | 2023-11-17
16:26 | 2023-11-17
16:19 | 2023-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24