إنفجارات قوية تهزّ كفركلا.. ماذا يحدث هناك؟

أفادت المعلومات بأنَّ قصفاً إسرائيلياً عنيفاً إستهدفَ بلدة كفركلا - جنوب لبنان، مساء اليوم الجمعة.



ولفتت المصادر الميدانية إلى أنّ أصوات انفجارات قوية سُمعت في المنطقة وقد ترددت أصداؤها في مختلف قرى الجنوب، موضحة أنّ القذائف الإسرائيلية طالت أحد المنازل في كفركلا، وقد تبيّن أنهُ خالٍ من السكان.

Advertisement ولفتت المصادر الميدانية إلى أنّ أصوات انفجارات قوية سُمعت في المنطقة وقد ترددت أصداؤها في مختلف قرى الجنوب، موضحة أنّ القذائف الإسرائيلية طالت أحد المنازل في كفركلا، وقد تبيّن أنهُ خالٍ من السكان.