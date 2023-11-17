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لبنان

الراعي عرض الأوضاع مع سفيري فرنسا والاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
17-11-2023 | 11:59
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إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، سفيرة ورئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال في زيارة بروتوكولية تم فيها التطرق الى عدد من المواضيع أهمها "دور الكنيسة الداعم للبنانيين  وسط الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان".
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ولفتت دو وال الى ان "الإتحاد الأوروبي مهتم جداً بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان لإعادة الحياة السياسية الى السكة الصحيحة، لأن الخروج من الازمة التي يعيشها البلد تتطلب عملا كثيراً، وأضاف: "على الرغم من الازمة الإقليمية اليوم، يجب ألا يغيب عن ذهن الطبقة السياسية اللبنانية هذه الأولوية".
 
ورأت انه "لا يجب ان يتمدد الفراغ في لبنان، لا سيما مع انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، فهناك ادوار رئيسية للمؤسسات اللبنانية عليها القيام بها لكي يستقيم البلد".
 
كذلك، التقى الراعي السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو، وكان عرض لآخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.
 
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