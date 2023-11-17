تعميمٌ جديد من مصرف لبنان.. إليكم ما جاء فيه

أصدرَ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، تعميماً وسيطاً حمل الرقم 683، للمصارف وللمؤسسات المالية ولمفوضي المراقبة، وذلك توضيحاً للتعميم الأول رقم 682.



وفي ما يلي نص التعميم 683:

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