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لبنان

تعميمٌ جديد من مصرف لبنان.. إليكم ما جاء فيه

Lebanon 24
17-11-2023 | 12:08
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أصدرَ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، تعميماً وسيطاً حمل الرقم 683، للمصارف وللمؤسسات المالية ولمفوضي المراقبة، وذلك توضيحاً للتعميم الأول رقم 682.
وفي ما يلي نص التعميم 683:
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