بعد ساعة من سرقته سيارة من الشويفات.. هكذا وقع بقبضة القوى الأمنية

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أعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في بيان انه "عند السّاعة 7:00 من صباح تاريخ 05-11-2023، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي بسيّارة نوع "مرسيدس" لون صحراوي متّجهة من بيروت إلى البقاع، وعلى متنها: م. د. (من مواليد عام 1988، لبنانيّ) من خلال المتابعة، تبيّن أنّ السيّارة مسروقة الساعة 6،00 صباحًا من محلّة الشويفات بالتاريخ ذاته".وأشار البيان الى أنه "تمّ تسليم السيّارة إلى مالكها، وأجري المقتضى القانوني بحقّ (م. د.)، وأودع مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، للتوسّع بالتّحقيق معه، بناءً على اشارة القضاء المختصّ".