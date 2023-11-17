في كفرشوبا.. هذا ما فعله "حزب الله" بموقعٍ إسرائيليّ!

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، إستهداف موقع رويسات العلم في مرتفعات كفرشوبا.

ولفت الحزب إلى أن العملية حصلت عند الساعة الـ7.00 مساء، وقد استخدمت فيها الأسلحة المناسبة.