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لبنان

في كفرشوبا.. هذا ما فعله "حزب الله" بموقعٍ إسرائيليّ!

Lebanon 24
17-11-2023 | 12:22
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، إستهداف موقع رويسات العلم في مرتفعات كفرشوبا.
 
ولفت الحزب إلى أن العملية حصلت عند الساعة الـ7.00 مساء، وقد استخدمت فيها الأسلحة المناسبة. 
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رويسات العلم

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