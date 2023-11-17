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لبنان

بينهنّ ياسمينا زيتون.. 4 شابات لبنانيات على قائمة "فوربس للمبدعين الشباب تحت سن 30" لعام 2023

Lebanon 24
17-11-2023 | 14:00
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كشفت مجلة "فوربس الشرق الأوسط" عن قائمتها السنوية لـ "30 تحت 30" لعام 2023، بحيث برزت الشابات اللبنانيات الواعدات في مجموعة متنوعة من المجالات، حيث تألقت ياسمينا زيتون، ملكة جمال لبنان 2022-2023، عن فئة "التأثير الاجتماعي". 
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كما أظهرت لوما مكاري (المؤسسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لشركة Elggo)، ورين مثلج (المؤسسة المشاركة لشركة BIOwayste)، إبداعما في نفس الفئة.

وفي عن فئة العلوم والتكنولوجيا، تألقت نور سليمان، اللبنانية-الإسبانية، كمؤسسة مشاركة ورئيسة تنفيذية للاتصالات في Cartlow. 

ويتألقن هؤلاء الشابات اللبنانيات بتأثيرهن في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعكس التميز والابتكار في مساراتهن المهنية.
 
والجدير بالذكر أن الأشخاص المؤهلين لقائمة "30 تحت 30 عاما"، يجب أن يبلغوا من العمر أقل من 30 عاما، مما يعني أن أي شخص ولد في عام 1993 أو ما بعده يكون مؤهلاً للإدراج في القائمة. ويمكن أن يحمل المرشحون أي جنسية ولكن يجب أن يكون لهم تأثيرهم الأساسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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