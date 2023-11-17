"العربية" تتضامن مع ليال الإختيار: ما تعرضت له يشكل إستهدافاً لقيم الصحافة

أعلنت شبكة "العربية" الإخبارية تضامنها مع الإعلامية اللبنانية الاختيار وذلك في ضوء ما تعرضه له الأخيرة من حراك قضائي ضدها في لبنان.

وشددت "العربية" في بيان، على أن ما تتعرض له الاختيار اليوم هو بمثابة استهداف للصحافة وقيمها، وكذلك للنهج الإعلامي المهني، والتغطيات الإخبارية المحترفة والمتوازنة، مشيرة إلى أن ما حصل هو محاولة لترويع الزملاء الصحافيين للحيلولة دون تقديمهم حوارات مهنية وتغطيات متوازنة.

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وجددت شبكة "العربية" الإخبارية التزامها بتقديم تغطيات إخبارية شاملة ومحترفة تستقصي الأخبار من جميع الأطراف والمصادر، وفق أعلى درجات المصداقية والموضوعية.

يذكر أن الزميلة المذيعة بقناة "العربية" ليال الاختيار استلمت مذكرة بحث وتحرٍ صادرة من قبل النيابة العامة العسكرية بحقها في لبنان، وذلك بعد رفع عدد من الإعلاميين دعوى قضائية ضدها بسبب محاورة الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.