قذيفة كادت تؤدي إلى مجزرة في الجنوب.. تفاصيل تُظهر ما جرى!

أفادت مندوبة "لبنان24" بأنّ قذيفة إسرائيليّة استهدفت منزلاً وسط بلدة عيترون، مساء اليوم الجمعة، إلا أنها لما تنفجر.

وبحسب المعلومات، فإن المنزل كان مأهولاً بالسكان لحظة وقوع الحادث، وقد نجا سكانهُ من الموت بأعجوبة.