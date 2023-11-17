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لبنان

قذيفة كادت تؤدي إلى مجزرة في الجنوب.. تفاصيل تُظهر ما جرى!

Lebanon 24
17-11-2023 | 13:28
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أفادت مندوبة "لبنان24" بأنّ قذيفة إسرائيليّة استهدفت منزلاً وسط بلدة عيترون، مساء اليوم الجمعة، إلا أنها لما تنفجر.
وبحسب المعلومات، فإن المنزل كان مأهولاً بالسكان لحظة وقوع الحادث، وقد نجا سكانهُ من الموت بأعجوبة. 
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