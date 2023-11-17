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لبنان

فوق بلدة جنوبية.. هذا ما فعلته "طائرة مُسيرة"

Lebanon 24
17-11-2023 | 14:32
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شنّت طائرات مُسيرة إسرائيليّة مُعادية غارة جوية، مساء اليوم الجمعة، على منطقة وادي السلوقي بين مجدل سلم وحولا في جنوب لبنان.

كذلك، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن القصف الإسرائيلي طال أطراف بلدتي مجدل زون وعيتا الشعب. 
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وكان القصف الإسرائيلي طال أيضاً العديد من البلدات الأخرى هذا المساء وهي: كفركلا، يارون، مارون الراس، ميس الجبل، حولا، مركبا، رب الثلاثين، العديسة، عيترون، الخيام، إبل السقي والخريبة.

بدوره، أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، إستهداف موقع رويسات العلم في مرتفعات كفرشوبا.

ولفت الحزب إلى أن العملية حصلت عند الساعة الـ7.00 مساء، وقد استخدمت فيها الأسلحة المناسبة. 


 
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