خبرٌ عن الـ10 دولار في لبنان.. إنتبهوا لهذا الأمر

تبيّن مؤخراً أن مصارف عديدة لم تعد توفر لزبائنها أوراقاً نقدية من فئة الـ10 دولارات خلال السحوبات من الصرافات الآلية.

وبسبب هذا الأمر، بات يتوجب على المواطنين ومن أجل سحب ورقة الـ10 دولار من الصراف الآلي، المبادرة إلى إيداع ورقة 10 دولارات أخرى ليُصبح الرصيد 20 دولاراً، وعندها يمكن سحب تلك الورقة النقدية.

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وما يجب الإنتباه له هنا هو أنّه يتوجب على المواطن ضمن العملية المذكورة أن يودع أيضاً دولارات إضافية مع الـ10 دولار التي ينوي وضعها في حسابه، باعتبار أن المصرف يتقاضى دولاراً واحداً بالحد الأدنى على عملية الإيداع.

وعليه، فإنه من أجل سحب 20 دولاراً من المصرف، يجب أن يكون الرصيد متضمناً 22 دولاراً بالحد الأدنى.