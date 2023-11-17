جامعة الحكمة تنتخب هيئتها الطلابية

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وستستكمل الإنتخابات الأسبوع المقبل بتصويت المندوبين الفائزين إلى انتخاب مكتب الهيئة الطلابية المؤلف من خمسة أعضاء على أساس النظام الأكثري.ويمثل رئيس الهيئة الطلاب في اجتماعات مجلس الجامعة، أما الكليات الثماني فيتمثل طلابها في مجلسها بالفائزين الحائزين على المعدل التراكمي الأعلى بين رفاقهم.وأشار البيان إلى أن "جامعة الحكمة أدخلت للمرة الأولى معايير أكاديمية لناحية شروط ترشيح الطلاب وتمثيلهم في مجالس الكليات بحسب المعدل التراكمي للعلامات".وأعلن رئيس الجامعة البرفسور جورج نعمة "أن الجامعة حرصت على أن يتضمن القانون بنداً صريحاً ينص على قبول المرشحين الحائزين على معدلات تراكمية مرتفعة، وذلك بهدف تحفيز الطلاب على إعطاء الأولوية لإتمام دراستهم بجدية قصوى والمزج بين هذه الجدية والسعي لتمثيل زملائهم في آلية اتخاذ القرارات الجامعية".