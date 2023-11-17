Advertisement

لبنان

جامعة الحكمة تنتخب هيئتها الطلابية

Lebanon 24
17-11-2023 | 15:52
A-
A+
Doc-P-1131611-638358585236509184.jpg
Doc-P-1131611-638358585236509184.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت جامعة الحكمة في بيان، أنها نظمت اليوم الجمعة إنتخابات هيئتها الطلابية التي باتت مكوّنة من 57 مندوبًا، وفق النظام الإنتخابي One Person One Vote على أساس الدائرة الصغرى.

وستستكمل الإنتخابات الأسبوع المقبل بتصويت المندوبين الفائزين إلى انتخاب مكتب الهيئة الطلابية المؤلف من خمسة أعضاء على أساس النظام الأكثري. 
Advertisement

ويمثل رئيس الهيئة الطلاب في اجتماعات مجلس الجامعة، أما الكليات الثماني فيتمثل طلابها في مجلسها بالفائزين الحائزين على المعدل التراكمي الأعلى بين رفاقهم.

وأشار البيان إلى أن "جامعة الحكمة أدخلت للمرة الأولى معايير أكاديمية لناحية شروط ترشيح الطلاب وتمثيلهم في مجالس الكليات بحسب المعدل التراكمي للعلامات".

وأعلن رئيس الجامعة البرفسور جورج نعمة "أن الجامعة حرصت على أن يتضمن القانون بنداً صريحاً ينص على قبول المرشحين الحائزين على معدلات تراكمية مرتفعة، وذلك بهدف تحفيز الطلاب على إعطاء الأولوية لإتمام دراستهم بجدية قصوى والمزج بين هذه الجدية والسعي لتمثيل زملائهم في آلية اتخاذ القرارات الجامعية".
 
وأضاف: "كذلك هدفت الجامعة إلى تحفيز الطلاب الناخبين كما الكتل الناخبة على اختيار الأكثر كفاءة ومسؤولية في التحصيل العلمي لضمان أفضل تمثيل".
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:54 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:24 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:27 | 2023-11-17
16:54 | 2023-11-17
16:50 | 2023-11-17
16:31 | 2023-11-17
16:26 | 2023-11-17
16:19 | 2023-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24