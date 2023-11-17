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لبنان
جامعة الحكمة تنتخب هيئتها الطلابية
Lebanon 24
17-11-2023
|
15:52
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أفادت جامعة الحكمة في بيان، أنها نظمت اليوم الجمعة إنتخابات هيئتها الطلابية التي باتت مكوّنة من 57 مندوبًا، وفق النظام الإنتخابي One Person One Vote على أساس الدائرة الصغرى.
وستستكمل الإنتخابات الأسبوع المقبل بتصويت المندوبين الفائزين إلى انتخاب مكتب الهيئة الطلابية المؤلف من خمسة أعضاء على أساس النظام الأكثري.
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ويمثل رئيس الهيئة الطلاب في اجتماعات مجلس الجامعة، أما الكليات الثماني فيتمثل طلابها في مجلسها بالفائزين الحائزين على المعدل التراكمي الأعلى بين رفاقهم.
وأشار البيان إلى أن "جامعة الحكمة أدخلت للمرة الأولى معايير أكاديمية لناحية شروط ترشيح الطلاب وتمثيلهم في مجالس الكليات بحسب المعدل التراكمي للعلامات".
وأعلن رئيس الجامعة البرفسور جورج نعمة "أن الجامعة حرصت على أن يتضمن القانون بنداً صريحاً ينص على قبول المرشحين الحائزين على معدلات تراكمية مرتفعة، وذلك بهدف تحفيز الطلاب على إعطاء الأولوية لإتمام دراستهم بجدية قصوى والمزج بين هذه الجدية والسعي لتمثيل زملائهم في آلية اتخاذ القرارات الجامعية".
وأضاف: "كذلك هدفت الجامعة إلى تحفيز الطلاب الناخبين كما الكتل الناخبة على اختيار الأكثر كفاءة ومسؤولية في التحصيل العلمي لضمان أفضل تمثيل".
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