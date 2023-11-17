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لبنان

من أروع الأخبار.. 14 مبدعة ومبدعاً من لبنان يحتلون قائمة "فوربس"

Lebanon 24
17-11-2023 | 16:26
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كشفت "فوربس الشرق الأوسط"، وهي إحدى أكبر وسائل الإعلام الأميركية، وأبرز منشوراتها هي مجلة "فوربس "الشهيرة، التي تُعَدُّ من أكثر القوائم شهرة في العالم، وتُعنى في الدرجة الأولى بإحصاء الثروات ومتابعة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم.
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وأعلنت نسختها السادسة لعام 2023 عن قائمة لبنانية تضم 14 مبدعة ومبدعًا من لبنان، ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط 30 تحت سن الثلاثين، والذين يتمتَّعون بابتكارات وابداعات مميزة.
 
وفي ما يلي قائمة بأسماء اللبنانيين الـ14:
1 - حسين ابراهيم أيوب - العمر : 27 - المهنة / المنصب: مدير  EDT & Partners  لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا - الجنسية: لبناني - مقر الإقامة : لبنان - الفئة: التأثير الاجتماعي.

2 - غسان عويدات - العمر : 28 - المهنة / المنصب: شريك مؤسس ورئيس تنفيذي في Asymptotic Robotics - الجنسية: لبناني - مقر الإقامة : أميركا - الفئة: العلوم والتكنولوجيا.

3 - نور سليمان - العمر : 27 - المهنة / المنصب: شريكة مؤسسة ورئيسة قطاع الاتصال في كارتلو - الجنسية: لبنانية / إسبانية - مقر الإقامة : الإمارات - الفئة: العلوم والتكنولوجيا.

4 - الوليد الحلّاني - العمر : 22 - المهنة/ المنصب: مغن - الجنسية: لبناني / أميركي - مقر الإقامة : لبنان - الفئة: الترفيه.

5 - أحمد حفار - العمر : 28 - المهنة / المنصب: شريك إداري في Mindloop Studios - الجنسية: لبناني - مقر الإقامة : الإمارات - الفئة: الترفيه.

6 - جاد حبيقة - العمر : 27 - المهنة / المنصب: مدير إبداعي مشارك في دار جورج حبيقة - الجنسية: لبناني - مقر الإقامة: فرنسا - الفئة: الترفيه.

7 - باتريك صوايا - العمر : 28 - المهنة / المنصب: مؤسس Patrick Sawaya Photography - الجنسية: لبناني / أميركي - مقر الإقامة : لبنان - الفئة: الترفيه.

8 - حسن جعفر - العمر : 28 - المهنة / المنصب: شريك مؤسس ومدير العمليات في YY ReGen - الجنسية: لبناني - مقر الإقامة : لبنان - الفئة: التجارة الإلكترونية والتمويل.

9 - باولو خياط - العمر : 24 - المهنة / المنصب: الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في Libas - الجنسية: لبناني - مقر الإقامة : الإمارات - الفئة: التجارة الإلكترونية والتمويل.

10 - باسل جلال الدين - العمر : 28 - المهنة / المنصب: المؤسس والمدير التنفيذي لشركة eFlow.ai - الجنسية: لبناني - مقر الإقامة : لبنان - الفئة: التأثير الاجتماعي.

11 - لمى المكاري - العمر : 22 - المهنة / المنصب: شريكة مؤسسة ورئيسة تنفيذية في Elggo - الجنسية: لبنانية - مقر الإقامة : لبنان - الفئة: التأثير الاجتماعي.

12 - مارك عون - العمر : 29 - المهنة / المنصب: شريك مؤسس والرئيس التنفيذي في Compost Baladi SAL - الجنسية: لبناني - مقر الإقامة : لبنان - الفئة: التأثير الاجتماعي.

13 - ران متلج - العمر : 26 - المهنة / المنصب: شريكة مؤسسة في BIOwayste - الجنسية: لبنانية - مقر الإقامة : لبنان - الفئة: التأثير الاجتماعي.

14 - ياسمينا زيتون - العمر : 20 - المهنة / المنصب: ملكة جمال لبنان 2022/ 2023 - الجنسية: لبنانية - مقر الإقامة : لبنان - الفئة: التأثير الاجتماعي.
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