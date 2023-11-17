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لبنان

وقع بقبضة "الأمن العام".. توقيف شخصٍ في طرابلس يشتبه بإنتمائه لتنظيم إرهابي

Lebanon 24
17-11-2023 | 16:50
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أوقفت دورية من شعبة معلومات "الأمن العام"، اليوم الجمعة، السوري "أ.ح." في بلدة كفرشلان - قضاء الضنية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
وتقول المعلومات إن هناك شُبهات حول إنتماء الموقوف لإحدى التنظيمات الإرهابية. 
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