وقع بقبضة "الأمن العام".. توقيف شخصٍ في طرابلس يشتبه بإنتمائه لتنظيم إرهابي

أوقفت دورية من شعبة معلومات "الأمن العام"، اليوم الجمعة، السوري "أ.ح." في بلدة كفرشلان - قضاء الضنية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

وتقول المعلومات إن هناك شُبهات حول إنتماء الموقوف لإحدى التنظيمات الإرهابية.