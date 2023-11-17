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لبنان

الإستقطابات الطائفية تتحكّم بمسار انتخابات نقابية

Lebanon 24
17-11-2023 | 17:27
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ما زالت الاستقطابات الطائفية والحزبية تتحكم بمسار انتخابات نقابية "سيادية"، ولم تخرج، بنظر عارفين عن المرات السابقة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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