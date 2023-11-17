القرى المسيحيّة الحدوديّة منسيّة وخطة مساعدات شاملة ستنفذ لدعم صمودها

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كتبت صونيا رزق في "الديار": رميش، ابل، عين ابل، عيتا الشعب، رامية، مارون الراس، عيترون، القوزح، القليعة، برج الملوك، جديدة مرجعيون، دير ميماس، راشيا الفخار، وكوكبا... هي قرى حدودية مسيحية صامدة كغيرها من البلدات الجنوبية، وهي بالطبع لا تهوى الحرب، بل تؤمن بالحياة والسلام وراحة البال، لكن وبسبب الاعتداءات والقصف الاسرائيلي اليومي عليها، نزح اغلبية سكانها كما البلدات الجنوبية، خصوصاً العائلات التي تحوي اطفالاً، لإبعادهم عن سماع اصوات الطيران والقنابل الفوسفورية ورؤية الضحايا والجرحى، وهذا المشهد لم يقتصر على المناطق الحدودية فقط، بل شمل أبعد منها على الخط الجنوبي، اذ وصل في بعض الاحيان الى الزهراني والنبطية.كما انّ البعض بقي في ارضه ولم ينزح الى بيروت والمناطق الآمنة، على الرغم من الظروف الخطرة التي تخيّم عليه، من دون ان يلقى الدعم المطلوب من الدولة الغائبة كليّاً عن ابنائها في تلك المناطق، الامر الذي أوجد عتباً ولوماً لدى الاهالي، الذي تحدث بعضهم لـ" الديار" ، خصوصاً بعض سكان عين إبل والجوار، الذين أكدوا انّ الدولة تناستهم كلياً، كذلك خطة المساندة من قبل الكنيسة التي كانت غائبة، الى ان تلقوا مساعدات مالية منها، لكن الحاجة ملحّة في هذه الظروف والاوضاع الصعبة، لانّ الخطر يطوقهم والاعمال متوقفة، فلا انتاج ولا عمل ولا مدارس، والوضع ينذر بالاسوأ يوماً بعد يوم، وهنالك خطر كبير من دخول مناطقنا بالحرب الواسعة .يشير مدير المركز الكاثوليكي للاعلام المونسنيور عبدو ابو كسم لـ" الديار" الى انّ الكنيسة تقف الى جانب رعاياها في القرى الحدودية، وتتفهّم مصاعبهم في هذه المرحلة، وتشدّد على بقائهم في ارضهم وتجذرهم فيها، وتعمل على تقديم المساعدات لهم، ومنذ فترة وجيزة تفقد السفير البابوي باولو بورجيا تلك المناطق، وقدّم المساعدات وتضمّنت المواد الغذائية والادوية، كما تقوم الكنيسة بحملات رعوية تضامنية، إضافة الى زيارات تفقدية يقوم بها راعي ابرشية صور المطران شربل عبدالله والآباء في المنطقة، حيث يجولون ويستمعون الى مطالب الاهالي. وقال: "اليوم نحن بصدد التحضير لخطة مساعدات تشمل المواد الغذائية والادوية والمازوت، والتقديمات المالية للمساهمة في الاقساط المدرسية، لكن لا بدّ من الاشارة الى انّ الكنيسة لا يمكن ان تقوم مكان الدولة، وبالتأكيد لا تنسى رعاياها، وخطة المساعدات هذه ستظهر قريباً.