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لبنان

بعد استهدافه بصاروخين اسرائيليين.. النيران لا تزال مندلعة في معمل الألومنيوم في النبطية

Lebanon 24
18-11-2023 | 00:54
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لا تزال فرق الدفاع المدني وجمعية كشافة الرسالة الإسلامية تعملان على اخماد الحريق الذي اندلع في معمل الألمنيوم بين بلدتي الكفور و تول – النبطية، بعد استهدافه من قبل الطيران الاسرائيلي بصاروخين.
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وأفادت مندوبة "لبنان 24" ان استهداف المعمل لم يسفر عن وقوع اصابات حتى الساعة.
 
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