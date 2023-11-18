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لبنان

بصاروخ أرض ـ جو.. حزب الله يُعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية متعددة المهام

Lebanon 24
18-11-2023 | 00:54
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أعلن حزب الله في بيان إسقاط طائرة إسرائيلية معادية من نوع هيرميز 450 وهي طائرة مسيرة قتالية ‏متعددة المهام بواسطة صاروخ أرض جو أطلق عند الساعة 1:45 من فجر يوم السبت ‏الواقع في 18-11-2023 وقد شوهد حطامها يتساقط فوق منطقة أصبع الجليل، وذلك دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة .
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