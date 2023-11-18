في بعلبك.. هذا ما جرى فجر اليوم

اطلق مجهولون قذيفتي b7 على صيدلية للمدعو صبحي اسماعيل في مدينة بعلبك في وقت متأخر ليل امس ما ادى الى تضرر واجهة الصيدلية من دون وقوع اصابات بشرية، بحسب ما أفادت مندبة "لبنان24".

وعلى الفور حضرت الأجهزة الامنية وفتحت تحقيقا لكشف هوية الفاعلين.