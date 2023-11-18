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لبنان

حزب الله يجري تعديلات يومية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-11-2023 | 01:45
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منذ بدء الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، وقيام "حزب الله" بالتسخين التدريجي للجبهة الجنوبية، يبدو ان الحزب يحاول التعلم من تجربته اليومية في مواجهة تل ابيب وتطورها التقني والتكنولوجي الهائل.
وبحسب مصادر مطلعة فإن الحزب استطاع التعلم بسرعة بعد أيام من المعركة وتخفيف عدد الشهداء لديه عبر اعتماد تكتيكات عسكرية جديدة، لكن هذا الامر ترافق مع تعديلات اسرائيلية بأساليب عملها العسكري.
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وتلفت المصادر الى ان التعديلات التي يقوم بها "حزب الله" على طريقة عمله تحصل بشكل يومي على اعتبار ان الجيش الاسرائيلي يعمل ايضا على إيجاد حلول عسكرية تحد من قدرات عناصر الحزب على المناورة والتخفي.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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