Advertisement

لبنان

بسبب الوضع الأمنيّ... هذا ما يفعله نازحون سوريّون في الجنوب

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-11-2023 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1131716-638358930453632724.jpg
Doc-P-1131716-638358930453632724.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يشكو العديد من المواطنين الجنوبيين، الذين يتفقدون منازلهم بين الحين والآخر، بعد نزوحهم إلى بيروت ومناطق أخرى، بسبب المعارك الدائرة في الجنوب من قيام النازحين السوريين بتشييد خيّم جديدة لهم، على الأملاك الخاصّة أو العامّة، مستغلّين الظرف الأمنيّ عند الحدود الجنوبيّة، وغياب المواطنين عن مناطقهم وبيوتهم.
Advertisement
وتجدر الإشارة إلى أنّ القوى الأمنيّة لاحظت هذا الأمر سريعاً، وبدأت بإزالة التعديّات.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-11-18
04:00 | 2023-11-18
03:00 | 2023-11-18
05:00 | 2023-11-18
04:42 | 2023-11-18
04:29 | 2023-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24