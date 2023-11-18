بسبب الوضع الأمنيّ... هذا ما يفعله نازحون سوريّون في الجنوب

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يشكو العديد من المواطنين الجنوبيين، الذين يتفقدون منازلهم بين الحين والآخر، بعد نزوحهم إلى بيروت ومناطق أخرى، بسبب المعارك الدائرة في الجنوب من قيام النازحين السوريين بتشييد خيّم جديدة لهم، على الأملاك الخاصّة أو العامّة، مستغلّين الظرف الأمنيّ عند الحدود الجنوبيّة، وغياب المواطنين عن مناطقهم وبيوتهم.وتجدر الإشارة إلى أنّ القوى الأمنيّة لاحظت هذا الأمر سريعاً، وبدأت بإزالة التعديّات.