الغارات الاسرائيلية تصل الى عمق النبطية للمرة الأولى.. ومواجهات عنيفة صباحاً عند الحدود

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يستمر التوتر عند الحدود الجنوبية، حيث قصفت مدفعية الجيش الاسرائيلي أطراف رأس الناقورة ومحيطها وجبل اللبونة وأطراف بلدتي مجدل زون والناقورة، في حين أطلقت "اليونيفيل" صفارات الانذار في مركزها في الناقورة، وترافق ذلك مع قصف مدفعي متقطع على قرى شمع، طيرحرفا، الناقورة، مجدل زون، علما الشعب، عيتا الشعب ورامية ودبل، كما امتد القصف حتى أطراف بلدة المنصوري بالقطاع الغربي.وكان الطيران الاسرائيلي الاستطلاعي حلّق طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط.ونفذ الطيران الحربي الاسرائيلي ليلا سلسلة غارات على منزل يقع في حي المشاع بين بلدتي مجدلزون والمنصوري ما ادى الى أضرار مادية ونشوب حريق في المنزل، ولم تسجل إصابات بالارواح .كما سجل قصف مدفعي اسرائيلي عند اطراف بلدة مركبا، وكفركلا.واستهدف الجيش الاسرائيلي فجر اليوم عمق منطقة النبطية لاول مرة منذ حرب تموز 2006 ، حيث اطلقت مسيرة معادية قرابة الرابعة والربع فجرا صاروخين باتجاه معمل لاشغال الالومينيوم الواقع على طريق تول - الكفور ( النبطية) مما ادى الى احتراقه بكامل معداته .وعملت فرق من الدفاع المدني والهيئة الصحية الاسلامية وكشافة الرسالة الاسلامية على اخماد النيران التي اندلعت في المعمل .في المقابل، أعلن حزب الله عن إسقاط طائرة إسرائيلية معادية من نوع هيرميز 450 وهي طائرة مسيرة قتالية متعددة المهام بواسطة صاروخ أرض جو أطلقه مجاهدوها عند الساعة 1:45 من فجر يوم السبت الواقع في 18-11-2023 وقد شوهد حطامها يتساقط فوق منطقة أصبع الجليل".استهدف عناصر الحزب عند الساعة 09:30 من صباح يوم السبت 18-11-2023 موقع حدب البستان ‏بالصواريخ الموجهة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة. ‏