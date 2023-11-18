كلاّس: حرص البطريرك على امن وكرامة كل اللبنانيين هو خط بكركي الجامع والمقدّر

كتب وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس: استنكر بشدة الإساءة اللفظية التي حاولت التعرض لغبطة البطريرك بشارة الراعي، وإدعو إلى الارتقاء بالمحبة الى مرتبة الوطنيّة الانفتاحية والتحلي بالقيم الروحية والسلوكات التي تشكل صورة لبنان الحقيقية. ان حرص السيد البطريرك على امن و كرامة كل اللبنانيين بعامة واهل الجنوب بخاصة ، هو خط بكركي الجامع والمقدّر.

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