صينيون وكوريون في لبنان.. ماذا يفعلون هنا؟

لُوحظ في أكثر من منطقة في بيروت مؤخراً وجود سُياح من الجنسيتين الصينية والكورية الجنوبية، وذلك وسطَ غياب أي رعايا أجانب من دولٍ أخرى.

"لبنان24" وجّه سؤالاً إلى أحد هؤلاء السياح الصينيين الذين تواجدوا في منطقة الزيتونة - واجهة بيروت البحريّة، وجاء فيه: "الوضعُ الأمني في لبنان ليس على ما يُرام.. لماذا أنتم هنا؟".. عندها، أجاب السائح قائلاً: "لبنان جميل ونشعرُ بالأمان خلال تنقلاتنا.. الحياة الليلة أيضاً جميلة في بيروت والمطاعم مفتوحة وكل شيء على ما يُرام".