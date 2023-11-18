Advertisement

لبنان

صينيون وكوريون في لبنان.. ماذا يفعلون هنا؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-11-2023 | 04:15
A-
A+
Doc-P-1131742-638358972646347893.jpg
Doc-P-1131742-638358972646347893.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لُوحظ في أكثر من منطقة في بيروت مؤخراً وجود سُياح من الجنسيتين الصينية والكورية الجنوبية، وذلك وسطَ غياب أي رعايا أجانب من دولٍ أخرى.
"لبنان24" وجّه سؤالاً  إلى أحد هؤلاء السياح الصينيين الذين تواجدوا في منطقة الزيتونة - واجهة بيروت البحريّة، وجاء فيه: "الوضعُ الأمني في لبنان ليس على ما يُرام.. لماذا أنتم هنا؟".. عندها، أجاب السائح قائلاً: "لبنان جميل ونشعرُ بالأمان خلال تنقلاتنا.. الحياة الليلة أيضاً جميلة في بيروت والمطاعم مفتوحة وكل شيء على ما يُرام".
Advertisement
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-11-18
04:00 | 2023-11-18
03:00 | 2023-11-18
05:00 | 2023-11-18
04:42 | 2023-11-18
04:29 | 2023-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24