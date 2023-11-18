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لبنان

من أجل سحوبات الدولار.. خطوة شهدتها المصارف مُؤخراً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-11-2023 | 03:15
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قالت مصادر مصرفيّة إنّ الفترة الأخيرة الماضية شهدت إقبالاً لمواطنين باتجاه المصارف من أجل التوقيع على المستندات المطلوبة للإستفادة من التعميم رقم 158.
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وبحسب المصادر، فإنَّ المصارف ما زالت تقبلُ الطلبات الجديدة من دون أي عراقيل علماً أن التعميم المذكور ما زال ساري المفعول حتى نهاية العام الحالي إثر تمديده في وقتٍ سابق مُنتصف العام الجاري.

ولفتت المصادر إلى أنَّ بعض الذين أقبلوا على هذه الخطوة هم من أصحاب الحسابات الصغيرة، وبالتالي فإنَّ إمكانية الإستفادة من السحوبات المالية بناء على هذا التعميم وبمعدل 300 دولار شهرياً، باتت متوفرة لهم للحصول على أموالهم من المصارف وبالتالي إقفال الحسابات.

وأوضحت المصادر أنَّ إمكانية تعديل مدة التعميم واردة بشكلٍ كبير طالما أن مصرف لبنان عمد إلى إدخال تعديلاتٍ عليه وآخرها التي جاءت في التعميم الذي أصدره حاكم البنك المركزيّ بالإنابة وسيم منصوري والذي أقرّ زيادة أعداد الحسابات المستفيدة من التعميم 158 الذي يتعلق بإجراءات استثنائية لتسديد تدريجي للودائع بالعملات الأجنبية، لتشمل أصحاب الحسابات التي جرى إقفالها أو نقلها من مصرف الى آخر بعد 31/10/2019 والتي لم تكن تستفيد من أحكام هذا التعميم. 

وللإشارة، فإن التعميم رقم 158 كما هو معمول به حالياً، يقضي بتسديد 400 دولار نقداً للحسابات المستوفية الشروط المحددة وهي المودعة قبل 31/10/2019 والتي تستفيد منه منذ فترة ما قبل تموز 2023 و 300 دولار للمودعين الذي أرادوا الإستفادة من التعميم في الفترة التي تلي تموز 2023.

المصدر: خاص "لبنان 24"

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