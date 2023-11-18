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لبنان

بصواريخ موجهة.. حزب الله يستهدف موقع حدب البستان ويحقق إصابات مباشرة

Lebanon 24
18-11-2023 | 02:45
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أعلن حزب الله في بيان انه دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدوه عند الساعة 09:30 من صباح يوم السبت 18-11-2023 موقع حدب البستان ‏بالصواريخ الموجهة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة. ‏
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