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لبنان

6 عمليات لـ"حزب الله" منذ الصباح وحتى الآن ضد مواقع إسرائيليّة.. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
18-11-2023 | 03:33
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أعلن "حزب الله"، اليوم السبت، تنفيذ 6 عمليات متنوعة ضد عدد من المواقع والتجمعات الإسرائيلية عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.
 
وقال الحزب في بياناتٍ عديدة إنه إستهدف موقع الراهب الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، مشيراً إلى أن العملية حققت إصابات مباشرة في الموقع.
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ولفت الحزب في بيانه إلى أنّ العملية حصلت عند الساعة الـ10.00 صباحاً، وقد جاءت "دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة".
 
وتزامناً مع توقيت العملية المذكورة أعلاه، أقدم الحزبُ أيضاً على إستهداف تجمع لجنود الإحتلال الإسرائيليّ في حرج شتولا بالأسلحة المناسبة، مشيراً إلى أنه تم تحقيق إصابات مباشرة فيه. 
 
إلى ذلك، تحدث الحزب عن تنفيذ عملية ضد تجمع للجنود الإسرائيليين في خلة وردة، لافتاً إلى أن تلك العملية حصلت عند الساعة الـ10.00 من صباح اليوم السبت، وتم تحقيق إصابات مباشرة في الهدف. 
 
وإضافة إلى العمليات المذكورة، أعلن الحزب إستهداف مقر القيادة العسكرية ‏المستحدث في وادي سعسع  ‏بالنيران الصاروخية، متحدثاً عن وقوع إصابات مؤكدة فيه. 
 
وفي وقتٍ سابق، اليوم، أعلن الحزب "إستهداف موقع حدب البستان بالصواريخ الموجهة"، كما كشف عن إسقاطه طائرة إسرائيليّة معادية من نوع هيرميز 450 بواسطة صاروخ أرض جو.
 
وأشار الحزب إلى أن عملية إستهداف الطائرة حصلت عند الساعة 1.45 دقيقة من فجر يوم السبت، موضحاً أنه تمت مشاهدة حطامها يتساقط فوق منطقة أصبع الجليل. 
 
 
 
 
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