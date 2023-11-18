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لبنان

لبنان الأحد في قلب "الطوفان".. سيول وفيضانات والثلوج للمرة الأولى هذا الموسم على هذا الارتفاع

Lebanon 24
18-11-2023 | 03:58
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان ساعات قليلة تفصل لبنان عن موعد دخوله في قلب العاصفة الطوفانية الأقوى حتى اليوم منذ بداية الموسم المطري.

وقال خنيصر: "على الرغم من اننا قد تخطينا المعدل العام بأشواط بسبب ما حمله تشرين الاول من امطار سببت السيول والفيضانات في معظم المناطق الساحلية والجبلية، الاّ اننا سنشهد في هذه العاصفة نسبة عالية من الهطولات سوف تتخطى 130 مم ساحلاً و 100مم جبلا و 50 مم بقاعاً في وقت يُقارب ال 30 ساعة (تقريباً)، الأمر الذي يهدد مناطق لبنانية بكارثة السيول والفيضانات وارتفاع منسوب المياه وجرف الحجارة على الطرقات وربما انهيارات صخرية.
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وأشار إلى ان منخفضات جوية تضرب اليونان وبلغاريا وغرب تركيا، سوف تنحرف تدريجياً اليوم السبت نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ويبدأ تساقط الامطار بين بعد الظهر بشكل محلي، (لا يشمل كل المناطق اللبنانية)، على ان تنشط الامطار مساء السبت، اي مع تقدم الساعات مصحوبة ببعض العواصف الرعدية.

وتتجمع السحب الركامية فوق سواحل لبنان وفلسطين وسوريا منتصف ليل السبت وتبدأ الصواعق بإنارة الخط الساحلي ومع تقدم ساعات فجر الاحد، تشتد الهطولات وقوة الصواعق لتصل الى 85%.

مع اقتراب صباح الاحد تتحوّل الامطار الى طوفانية في لبنان ساحلا وجبلاً، وفوق الساحل السوري من اللاذقية الى طرطوس. ويدخل لبنان قلب العاصفة الطوفانية بما تحمله من امطار ستصل الى 100% ورطوبة سيرفعها التيار النفاث Jet Stream الى 100%، ويدخل الخط الساحلي اللبناني صباح الاحد، مرحلة الخطر من حيث ارتفاع منسوب المياه على الطرقات (سيول جارفة وفيضانات) التي ستشتد خلال النهار.

سوف تتعرض المناطق البقاعية كلها، من اقصى الشمال الشرقي الى البقاع الوسط والغربي، والجنوب اللبناني بكل مناطقه، الى امطار طوفانية ربما تكون مصحوبة بحبات البرد، وتتحوّل صباح الاحد السحب، الى ما يُسمى Super Cell، وغالباً ما يُسبب هذا النوع لاعاصير قمعية قرب السواحل، وسترتفع نسبة الصواعق في لبنان الى 98%.

تنهار قيم الضغط الجوّي فجر الاحد وتنحرف الكتل القطبية نحو المنطقة لتحوّل المرتفعات 3000 متر الى جليدية مع حرارة -6 بعد الظهر، فتتدنى الثلوج مساء الاحد نحو 1900 متر لتلامس ايضا 1700-1800 وربما فجر الاثنين 1600 متر.

تشتد سرعة الرياح يوم الاحد لتلامس 75-80 كم في الساعة وتلامس في الشمال 90-100 كم في الساعة (لبعض الوقت)، الامر الذي قد يلحق اضراراً في اللوحات الاعلامية والخيم البلاستيكية وارتفاع موج البحر الى 4 و 5 امتار.

يبقى لبنان في قلب العاصفة الطوفانية حتى ليل الاحد، بحيث تتراجع نسبة الهطولات وتتحول الى اعتيادية ومتفرقة (متوسطة وغزيرة)، خلال قبل ظهر يوم الاثنين وتنحسر كليا خلال ساعات المساء ليتحول الطقس الى مشمس/ غائم يوم الثلاثاء، كاشفاً جمال الجبال اللبنانية التي تكون قد كستها الثلوج.




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