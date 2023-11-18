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لبنان

سجله حافل بجرائم السرقة.. هكذا تم توقيفه في بعلبك

Lebanon 24
18-11-2023 | 04:18
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه وفي إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، وبخاصّة تلك المتعلّقة بسرقة الكابلات الكهربائية عن الشبكة العامة لمؤسسة كهرباء لبنان، كُلّفت القطعات المختصة القيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية في المناطق التي تكثر فيها هذه العمليات لتحديد المتورطين بها وتوقيفهم.
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نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هوية أحد منفذي عمليات سرقة الكابلات الكهربائية عن الشبكة العامة في البقاع، ويدعى:
- أ. ق. (مواليد عام 1982، لبناني) 
وهو من أصحاب السوابق، وله سجل حافل بجرائم السرقة والمخدرات وإطلاق نار وسرقة سيارات ودراجات آليّة.
بتاريخ 14-11-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في بلدة حوش الرافقة- بعلبك، وضبطت بحوزته كمية من حبوب الكبتاغون.
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بسرقة الأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامة في منطقة البقاع، كما اعترف بتعاطي الكبتاغون.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء.
 
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