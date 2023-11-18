قبيسي تفقد معمل الالومينيوم في الكفور.. وهذا ما قاله

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تفقد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي معمل الالومينيوم في منطقة الكفور - تول والذي تعرض فجر اليوم لعدوان اسرائيلي بغارة نفذتها مسيرة هجومية وتسببت باحتراقه، والتقى عناصر الدفاع المدني وكشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية الذين كانوا يقومون بتبريد ارض المعمل بعد اخماد الحريق فيه.وقال قبيسي اثر الجولة: "ان العدو الإسرائيلي يجدد اعتداءاته خارج نطاق الإشتباكات على الحدود اللبنانية، وإن هذا الأمر في منطقة النبطية يعتبر إعتداء على أهلنا الأمنين المستقرين، كما تفعل اسرائيل في غزة تمتد يدها على كل ما هو آمن لتأكد سياستها الإجرامية المتكررة في لبنان وفلسطين المحتلة".وأضاف: "أهلنا صامدون وشباب المقاومة مستعدون لكل مواجهة ولا يمكن لأي انسان أن يوافق على قصف المؤسسات المدنية التي تساعد في صمود أهلنا وتطوير منطقتنا. "ختم قبيسي: "لبنان المقاومة ولبنان الصمود سيترجم هذا الأمر إنتصارات على العدو الصهيوني بتضحيات أهله وشعبه وجيشه ومقاومته".