Advertisement

لبنان

قبيسي تفقد معمل الالومينيوم في الكفور.. وهذا ما قاله

Lebanon 24
18-11-2023 | 04:29
A-
A+
Doc-P-1131789-638359039625892424.png
Doc-P-1131789-638359039625892424.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تفقد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي معمل الالومينيوم  في منطقة الكفور - تول والذي تعرض فجر اليوم لعدوان اسرائيلي بغارة نفذتها مسيرة هجومية وتسببت باحتراقه، والتقى عناصر الدفاع المدني وكشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية الذين كانوا يقومون بتبريد ارض المعمل بعد اخماد الحريق فيه. 
Advertisement

وقال قبيسي اثر الجولة:  "ان العدو الإسرائيلي يجدد اعتداءاته خارج نطاق الإشتباكات على الحدود اللبنانية، وإن هذا الأمر في منطقة النبطية يعتبر إعتداء على أهلنا الأمنين المستقرين، كما تفعل اسرائيل في غزة تمتد يدها على كل ما هو آمن لتأكد سياستها الإجرامية المتكررة في لبنان وفلسطين المحتلة".

 وأضاف: "أهلنا صامدون وشباب المقاومة مستعدون لكل مواجهة ولا يمكن لأي انسان أن يوافق على قصف المؤسسات المدنية التي تساعد في صمود أهلنا وتطوير منطقتنا. "

ختم قبيسي:  "لبنان المقاومة ولبنان الصمود سيترجم هذا الأمر إنتصارات على العدو الصهيوني بتضحيات أهله وشعبه وجيشه ومقاومته".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-11-18
04:00 | 2023-11-18
03:00 | 2023-11-18
05:00 | 2023-11-18
04:42 | 2023-11-18
04:24 | 2023-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24