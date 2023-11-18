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لبنان

في المنصف.. الاعتداء على ‏رئيس البلديّة وسط البلدة!

Lebanon 24
18-11-2023 | 05:54
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أفادت قناة الـ"mtv" بان رئيس بلدية المنصف ونائب رئيس اتحاد بلديات جبيل خالد صدقه، تعرّض للتعدي بالضرب ومحاولة قتل في وسط البلدة.



واشارت الى ان ما حصل هو على خلفية قرار بلدي اتخذ سابقاً في العام 2017 تطبيقاً للقوانين والأنظمة العامة.
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