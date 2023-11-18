في المنصف.. الاعتداء على ‏رئيس البلديّة وسط البلدة!

أفادت قناة الـ"mtv" بان رئيس بلدية المنصف ونائب رئيس اتحاد بلديات جبيل خالد صدقه، تعرّض للتعدي بالضرب ومحاولة قتل في وسط البلدة.







واشارت الى ان ما حصل هو على خلفية قرار بلدي اتخذ سابقاً في العام 2017 تطبيقاً للقوانين والأنظمة العامة.

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