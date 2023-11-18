Advertisement

لبنان

بري نعى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني: نخسر برلمانياً عريقاً

Lebanon 24
18-11-2023 | 07:16
A-
A+
Doc-P-1131840-638359140180999838.jpg
Doc-P-1131840-638359140180999838.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نعى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. أحمد بحر الذي استشهد جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.



في بيان النعي، قال بري: "إنني بإسمي  الشخصي وبإسم المجلس النيابي اللبناني اذ نتقدم من أسرة الشهيد ومن كافة المنتديات والمنظمات والإتحادات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية بأحر التعازي، نضع هذه الجريمة مع غيرها من المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة برسم كل أحرار العالم وممثليهم في البرلمانات ومجالس الشورى، فهل من يردع إسرائيل لوقف آلة إبادتها وقتلها؟".
Advertisement

وختم: "أحمد بحر نخسره برلمانياً عريقاً.. وتربحه فلسطين مناضلاً شهيداً على طريق تحقيق الحلم الفلسطيني بالتحرير والعودة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2023-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:28 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:47 | 2023-11-18
12:24 | 2023-11-18
12:12 | 2023-11-18
11:44 | 2023-11-18
11:17 | 2023-11-18
11:09 | 2023-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24