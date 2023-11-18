بري نعى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني: نخسر برلمانياً عريقاً

نعى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. أحمد بحر الذي استشهد جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.







في بيان النعي، قال بري: "إنني بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي اللبناني اذ نتقدم من أسرة الشهيد ومن كافة المنتديات والمنظمات والإتحادات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية بأحر التعازي، نضع هذه الجريمة مع غيرها من المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة برسم كل أحرار العالم وممثليهم في البرلمانات ومجالس الشورى، فهل من يردع إسرائيل لوقف آلة إبادتها وقتلها؟".

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وختم: "أحمد بحر نخسره برلمانياً عريقاً.. وتربحه فلسطين مناضلاً شهيداً على طريق تحقيق الحلم الفلسطيني بالتحرير والعودة".