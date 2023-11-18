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لبنان

بعد الاعتداء على صيدليتين في بعلبك.. سلوّم: لن نكون كبش محرقة

Lebanon 24
18-11-2023 | 08:04
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إستنكر نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم الاعتداء على صيدليتين في منطقة الشراونة- بعلبك، الصيدلية الحديثة وصيدلية الاطباء، بقذائف صاروخيّة، الحقت اضراراً جسيمة بها.


وأشار الى انه "تواصل مع المعنيين بغية حماية الصيادلة في المنطقة وكل لبنان، وانزال أشدّ العقوبات بالمعنيين، اذ ان الصيادلة رغم كل التحديات ما زالوا يقومون بواجبهم الانساني في خدمة المريض"، وقال: "نرفض ان نكون كبش محرقة".
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