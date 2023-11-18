23
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
4
o
بشري
23
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إتفاقية تعاون بين الحكمة ونقابة المحامين في طرابلس.. نعمة: حريصون على الإنفتاح والتعليم الأفضل
Lebanon 24
18-11-2023
|
08:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقعت جامعة الحكمة ممثلة برئيسها البرفسور جورج نعمة إتفاقية تعاون مع نقابة المحامين في طرابلس ممثلة بالنقيبة ماري تراز القوّال تخول طلاب السنة الرابعة في كلية الحقوق الإنخراط في تجربة العمل على ملفات المعونة القضائية والمساعدة القانونية في مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية التابع للنقابة وذلك تحت إشراف محامين بالإستئناف يتم تكليفهم بهذا الخصوص.
Advertisement
تأتي هذه الإتفاقية من ضمن برامج العيادة القانونية لحقوق الإنسان في كلية الحقوق في الجامعة لتقديم فرص للطلاب للعمل على قضايا واقعية واكتساب الخبرة إلى جانب العلم، علمًا بأن الاتفاقية هي الثانية من نوعها بعد اتفاقية مماثلة مع نقابة المحامين في بيروت.
جاء ذلك في لقاء ضم البروفسور نعمة، النقيبة القوال، عميد كلية الحقوق في جامعة الحكمة الدكتور شادي سعد، عضو مجلس نقابة المحامين في طرابلس الاستاذ مروان ضاهر ومديرة العيادة القانونية لحقوق الإنسان الاستاذة رينا صفير ونواب رئيس جامعة الحكمة وعمداء الكليات.
وأكد رئيس جامعة الحكمة البروفسور جورج نعمة أن "الجامعة حريصة على أن توفر للطلاب التعليم الأفضل في الحقوق وما يعنيه ذلك من تمسك بقيم النزاهة والعدالة وأهمية التعددية المجتمعية". وقال إن الإتفاقية مع نقابة محامي طرابلس تعكس انفتاح جامعة الحكمة وحرصها على تخريج محامين لا يقتصر عملهم في العاصمة بيروت بل في مختلف المناطق اللبنانية.
بدورها نوّهت النقيبة القوال بالاتفاقية وأهميتها في تعزيز مفهوم العدالة بالنسبة إلى طلاب الحقوق، وقالت: "إن دور نقابة المحامين يتكامل مع دور المؤسسات التعليمية في نشر الثقافة القانونية وحفظ حقوق الإنسان وكرامته".
لقاء مع الطلاب
وكان للنقيبة القوال لقاء خاص ومميز مع طلاب العيادة القانونية في كلية الحقوق الذين تفاعلوا مع محاضرة ألقتها حول دور نقابة المحامين في حماية حقوق الإنسان وتطبيق القوانين الدولية حيث شددت على ضرورة السعي إلى تطبيق القوانين التي يجب الا تبقى نظرية وقالت إن المهنة تقوم على رفض الظلم وحماية حقوق الإنسان من أي اعتداء وهي تمثل علاقة اتصال مباشر ويومي مع القيم وإلا فقدت معناها الرسولي وأصبحت وسيلة استرزاق لا أكثر.
ورحب عميد كلية الحقوق الدكتور شادي سعد بالنقيبة القوال التي كان يوم تبوأَتْ مركز نقيبة المحامين في طرابلس ثمرة جهود كبيرة قامت بها طيلة سنوات، سمتها الالتزام الكامل والتفرغ الكبير. واتت ولايتها الاستثنائية لتثبت أنها نقيبة استثنائية بكل ما للكلمة من معنى. وتحدث العميد سعد عن عمق العلاقة العائلية التي تجمعه بسعادة النقيبة، لكن التقدير الكبير لمسيرتها المهنية والنقابية منفصل تماماً عن تلك العلاقة.كما استذكر والدها الأديب والشاعر المرحوم أنطوان القوال الذي جمعتنه به حلقات عمل كان لها أثر كبير في تكوين وعيٍ سليمٍ لديه على الصعيدين الوطني والثقافي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن الـ10 دولار في لبنان.. إنتبهوا لهذا الأمر
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ10 دولار في لبنان.. إنتبهوا لهذا الأمر
14:50 | 2023-11-17
17/11/2023 02:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ملوك الأبراج الأكثر حظاً في الـ 2024.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
ملوك الأبراج الأكثر حظاً في الـ 2024.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2023-11-18
18/11/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ يكشف مفاجآت عن"حزب الله".. ماذا عرضت أميركا على تل أبيب؟
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ يكشف مفاجآت عن"حزب الله".. ماذا عرضت أميركا على تل أبيب؟
14:01 | 2023-11-17
17/11/2023 02:01:48
Lebanon 24
Lebanon 24
قذيفة كادت تؤدي إلى مجزرة في الجنوب.. تفاصيل تُظهر ما جرى!
Lebanon 24
قذيفة كادت تؤدي إلى مجزرة في الجنوب.. تفاصيل تُظهر ما جرى!
13:28 | 2023-11-17
17/11/2023 01:28:58
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجته تصغره بـ 30 سنة: بعدما ظهرت وهي مُنهارة تتهمه بطردها من المنزل.. أول تعليق من مايز البياع
Lebanon 24
زوجته تصغره بـ 30 سنة: بعدما ظهرت وهي مُنهارة تتهمه بطردها من المنزل.. أول تعليق من مايز البياع
23:30 | 2023-11-17
17/11/2023 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:47 | 2023-11-18
فيديو يُظهر راجمة صواريخ جديدة لدى "حزب الله".. شاهدوه الآن!
12:24 | 2023-11-18
صورة لـ"ساحر ومشعوذ" في البقاع.. "قوى الأمن" تكشفه وهذه هويته
12:12 | 2023-11-18
صاروخ يستهدفُ ثكنة إسرائيليّة عند الحدود.. وهكذا ردّ العدو
11:44 | 2023-11-18
في طرابلس.. عريضة موقعة من 100 شخصية أثنت على دور ميقاتي بإدارة مرحلة الفراغ
11:17 | 2023-11-18
بعد مجزرة الفاخورة في غزة.. بيانٌ من "حزب الله" وهذا ما تضمنه
11:09 | 2023-11-18
شيخ العقل إتصل بالبطريرك الراعي متضامناً: لإنقاذ الوطن الواقف على شفا الحرب
فيديو
سامسونغ تطلق أقراص تخزين محمولة.. هذه ميزاتها وسعرها (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تطلق أقراص تخزين محمولة.. هذه ميزاتها وسعرها (فيديو)
04:00 | 2023-11-18
18/11/2023 19:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
Lebanon 24
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
00:49 | 2023-11-16
18/11/2023 19:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
03:31 | 2023-11-15
18/11/2023 19:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24