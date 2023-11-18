بيان جديد لهيئة إدارة السير بشأن إنجاز المعاملات.. هذا ما جاء فيه

أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات- مصلحة تسجيل السيارات والآليات انّها "ستستقبل المواطنين أيام الثلاثاء والخميس (21-23 / 11 / 2023)".

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وأشارت في بيان الى أن المعاملات ستقوم بإنجازها كالتالي:1- اعتباراً من 21/ 11 /2023 تسجيل السّيارات المستوردة المستعملة (وفق شهادة جمركيّة) التي يتوجب احضارها او خضوعها للكشف في المركز الرئيسي في الدكوانة من خلال حجز موعد على موقع الهيئة الالكتروني tmo.gov.lbاما في مختلف الاقسام (زحلة، صيدا، طرابلس والنّبطيّة) وفق الاليّة التّالية:• ايام الثلاثاء للسيارات التي ينتهي رقم هيكلها بـ0، 1، 2 و 3• ايام الاربعاء للسيارات التي ينتهي رقم هيكلها بـ4، 5 و 6 (باستثناء الاربعاء ٢٢/ ١١ /٢٠٢٣ يوم عطلة رسمية بمناسبة عيد الاستقلال)• ايام الخميس للسيارات التي ينتهي رقم هيكلها بـ7، 8 و 92- فكّ حجز للسيارات السياحيّة (من خلال حجز موعد مسبق في مركز الدكوانة على موقع الهيئة)3- انقاض الدراجات الناريّة4- فيما خصّ الشحن والاوتوبيس العمومي: دفع رسوم السّير السنويّة، تقديم طلبات تسلسل ملكيّة لوحات، الاستحصال على استمارات (للضمان الاجتماعي او المخفر) وانقاض آليات الاشغال العامة (في المركز الرئيسي في الدكوانة)5- فيما خصّ سيارات الشحن والاوتوبيس الخصوصيّة: فكً حجز (في المركز الرئيسي في الدكوانة).